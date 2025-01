KURTIDELE KÕRVADELE | Keeleameti ettepanek vähendada venekeelsete reklaamide osakaalu ei leia kuidagi otsustajate toetust

Tema sõnul on keeleamet teadlik, et venekeelse teabe suur osakaal avalikus ruumis – kaubanduskeskuste audioreklaamid, kaupluste reklaamlehed, paljud ametiasutuste veebilehed ja teadaanded – häirib eesti keelt kõnelevaid inimesi, eriti arvestades, et vene õppekeelega koolides on alanud üleminek eesti õppekeelele ning valdavalt eestikeelne avalik ruum toetaks seda protsessi.