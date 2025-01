Põnev avastus: 60 miljonit aastat tagasi sünnitasid meie esivanemad põhiliselt kaksikuid

Umbes 60 miljonit aastat tagasi oli kaksikute sünd meie primaatidest eellaste seas tavaline, kuid evolutsiooni käigus muutus ühekordne järglaste saamine normiks, et toetada suuremate ajude ja kehade arengut. See avastus pärineb hiljutisest uurimusest, mille viisid läbi Lääne-Washingtoni Ülikooli ja Yale’i Ülikooli antropoloogid. Uuring heidab uut valgust meie liikide evolutsioonile, lükates ümber veendumuse, et tänapäeval kaksikuid või kolmikuid sünnitavad primaadid, nagu leemurid, lorid, tamariinid ja marmoseed, on erandid. Tegelikult oli multifetaalne tiinus (kaksikud ja kolmikud) norm, enne kui evolutsiooniline areng muutis seda suundumust.

Üksikud järglased osutusid evolutsiooniliselt soodsamaks, kuna see võimaldas keerulisemat õppimist ja suuremat ellujäämisvõimet. Kuigi tingimused on viimase 60 miljoni aasta jooksul märkimisväärselt muutunud ja viljakusravi on suurendanud kaksikute sündide sagedust, peegeldab see evolutsiooniline muutus meie liikide kohanemisvõimet. Kaksikute sünd oli kunagi norm, kuid üksikjärglastele keskendumine oli kasulikum, võimaldades meil jõuda evolutsiooniliselt sinna, kus me täna oleme.