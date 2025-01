„See võib mõjutada Donald Trumpi.“ Miks on venelastele Dnipropetrovski oblastini jõudmine oluline ja mida see muudab?

Eile (6. jaanuaril) tuli veel üks uudis, mis paneb Pokrovski linna ja Dnipropetrovski oblasti veel suuremasse ohtu – venelased teatasid, et nad on pärast neli kuud väldanud intensiivseid lahinguid vallutanud Kurahhove. Linn oli Ukraina jaoks oluline kaitse- ja logistiline tugipunkt ning mängis võtmerolli lahingutes teiste lõunapoolsete linnade, nagu Marjinka ja Vuhledari kaitsmisel. Venemaa kaitseministeeriumi väitel kaitses Kurahhovet üle 15 000 Ukraina sõjaväelase, kuid Ukraina armee ei ole linna kaotust kinnitanud. Kuigi Ukraina ametlikud allikad räägivad endiselt vastupanust linna lääneosas, viitab osa analüütikuid ja teateid sellele, et Ukraina väed on alustanud Kurahhovest taandumist.