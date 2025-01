Leke: uued detailid sel aastal ilmavalgust nägeva iPhone 17 disaini kohta

Ehk siis: Apple plaanib IPhone 17 Pro ja iPhone 17 Pro Maxi puhul titaanraami kõrvaldada, minnes selle asemel tagasi alumiiniumi juurde. Ka tagakülg ei ole kaetud ühtlaselt kaasliga: vaid mitte puhas klaas vaid selle ülemine pool on valmistatud alumiiniumist, alumine pool aga jätkuvalt klaasist, et toetada juhtmevaba laadimise funktsionaalsust.

Arvatakse, et iPhone 17 Pro mudelitel plaanib Apple ka suuremat „ristkülikukujulist“ kaameramuhku, mis on valmistatud pigem alumiiniumist kui klaasist. Hiinast tulevad lekked viitavad sellele, et moodul on pigem „piklik ovaalne kuju“, mitte ristkülikukujuline. IPhone 17 seeria peaks saabuma tavapärasel ajal ehk septembri keskpaigas.