L’Oréali uus vidin: see valib iga inimese jaoks välja tema naha hooldamiseks sobivad ained

Ettevõtte teatel on seade partnerluse tulemus NanoEntekiga – Korea idufirmaga, mis on spetsialiseerunud biovedelikke analüüsivate kiipide valmistamisele.

Töötab see lahendus nii, et inimene võtab näoteibi riba, kleebib selle põsele ja paneb seejärel puhverlahusesse. Seejärel sisestatakse see lahus kassetti, et Cell BioPrint saaks seda analüüsida. Kui proov on töödeldud, teeb seade kliendi näost pilte.