Soovitused lapsevanematele: kuidas tekitada lastes huvi inseneriameti vastu

Hiljuti Delfis avaldatud loos tõdeti, et Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel otsustab iga teine noor põhikooli lõpuks, et ei taha end reaalainetega siduda ega soovi inseneriks saada.* Probleem on tõsine ning kujuneb juba lähitulevikus majandusele suureks murekohaks. Eesti inseneride liidu president Ando Leppiman nendib samas loos, et laiemalt tuleb just nooremates kooliastmetes tekitada huvi inseneeria vastu* - hiljem on olematut kokkupuudet ja sellest välja kasvavat võimalikku erialavalikut pea võimatu luua.

Metroserdi juhatuse liige ja rakendusuuringute keskuse juht Indrek Tulp kirjutab samuti: „ Selleks, et meil oleks tulevikus tööturul haritud tootearendajad ja insenerid, peame laste ja noorte huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia erialade vastu hakkama kasvatama juba esimestes haridusastmetes ja huvihariduse toel.“** Selle olulisust kinnitavad ka teadustööd - paar aastat tagasi Liina Mugu poolt tüdrukute tehnoloogiaringi HK Unicorn Squad põhjal valminud magistritöös selgus, et huviringis tehnoloogiavaldkonnaga kokku puutunud tüdrukutel on suurem tõenäosus oma tulevik vastava erialaga siduda kui tüdrukutel, kellel sellist kokkupuudet olnud ei ole.

Riigi poolt välja töötatud Inseneriakadeemia hoogustab kahtlemata valdkonna populaarsust ning vähem olulised ei ole ka ettevõtete panused nii praktikaprogrammidesse, stipendiumitesse kui ka muul moel tehtavad sammud valdkonna populariseerimisse. Haridus- ja Noorteameti Inseneriakadeemia programmijuht Juta Asuja avaldas üleskutse loomaks tingimused, kus igal Eesti noorel on enne eriala valikut vähemalt üks teadlik kokkupuude inseneeria valdkonnaga.*** Kui räägime alg- ja põhikooliõpilaste positiivsest müksamisest, siis saame ka ise lapse- või vanavanematena olulise panuse anda. Eelpoolmainitud magistritöös tuli välja, et tüdrukute huviringide valikul on üks peamiseid tegureid lapsevanemate julgustamine ja eeskuju. Olen kindel, et sama kehtib ka poiste puhul.