„Moskvat on Putinist lihtsam vabastada kui Krimmi.“ Ukrainlased alustasid Kurski oblastis üllatusrünnakut – mis on nende plaan?

Ukraina armee alustas Venemaal Kurski oblastis ulatuslikku pealetungi, mida on kinnitanud nii Ukraina ametnikud kui ka Venemaa sõjablogijad ja ametlikud allikad. Pealetung toimub Sudža linnast põhjas ning väidetavalt on sihtmärk Kurski tuumaelektrijaam, mis asub Kurtšatovi linna lähedal. Ukraina üksused kasutavad tanke, soomukeid ja muud rasketehnikat ning ründavad mitmes suunas.

Venemaa sõjablogijad teatasid lahingutest Berdini külas ja selle ümbruses, kus Ukraina väed on osaliselt edasi liikunud. Ukraina armee tegevus on olnud hästi koordineeritud, nad kasutavad elektroonilise sõjapidamise vahendeid, et segada Vene droone. Samal ajal väidab Venemaa kaitseministeerium, et nende üksused on suutnud Ukraina pealetungi mõningates piirkondades tagasi tõrjuda.