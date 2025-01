Tuntud lauljad annavad stardi armastatud teadussaate juubelihooajale

„On tõeliselt muljetavaldav saavutus, et üks teaduvõistlus on suutnud televaatajatele põnevaid elamusi ja uusi teadmisi pakkuda juba 15 aastat,“ sõnab füüsik ja Rakett69 saatejuht Aigar Vaigu. „Õppimine ja teadmiste omandamine on alati pingutus, kuid see tasub end ära, sest ebamugavus, mis tuleb loodus- ja tehnikateaduste mittemõistmisest, on üüratult palju suurem. Seepärast loodame, et Rakett69 inspireerib võimalikult paljusid inimesi uusi teadmisi omandama ja avastama.“