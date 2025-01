Päästeameti on teinud avalikkusele mitmel korral üleskutse hankida eriolukordade puhul ohuteavituste vastuvõtmiseks igasse majapidamisse patareidega raadio. See on internetifoorumites tekitanud küsimuse, milliseid tehnoloogiatrende peaks see juures arvestama ja kas osta kesklaine, FM või hoopis DAB-standardit võimaldav seade. Forte uuris järele.