Lennufirma juht: 2030. aastaks peavad kõik kasutama digitaalseid pardakaarte

Riyadh Airi tegevjuht Tony Douglas ennustas, et 2030. aastaks kaovad isegi telefonipõhised pardakaardid, mis asendatakse biomeetriliste skaneeringutega nagu sõrmejäljed, näod või silmad. Ta ennustas, et lisaks muutuvad rakendused ainukeseks broneerimisvõimaluseks.

Füüsilised lennupiletid ja pardakaardid on alates aastatuhande vahetusest vähenenud, kuna lennuettevõtjad on liikunud digitaalsete alternatiivide poole.

Ryanairi juht Michael O’Leary ütles oktoobris, et loodab 2025. aasta maiks kaotada paberist pardakaardid. „Töötame selle nimel, et alates 1. maist toimuks kõik rakenduses, et midagi ei tehtaks enam paberil,“ sõnas ta. See tähendab, et inimesed, kellel ei ole nutitelefoni, ei saa ilmselt kevadel Ryanairi lennule minna.