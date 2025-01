Iga kilovatt loeb: Gaza haiglad on sunnitud kasutama vändaga pesumasinaid

BBC teatel on Washing Machine Project endise Bathi ülikooli üliõpilase Navjot Sawhney idee aastast 2018. Sawhney tuli ideele pärast seda, kui nägi Indias üht naabrit üle jõu käiva käsitsipesuga hädas olevat – nüüd võeti pesumasinad kasutusele Gazas.

Projektil on Bristolis kuuest insenerist koosnev uurimis- ja arendusmeeskond, mis arendabki masinaid, mis on loodud eesmärgiga muuta käsitsi pesupesemise märksa lihtsamaks. Ülejäänud meeskond asub Londonis Kings Crossis.

„Need masinad on kiired ja säästavad aega ning on positiivselt mõjutanud rohkem kui 30 000 inimese elu,“ ütles Sawhney.

Gazas tegutsev meditsiiniõde Mandy Blackman heategevusorganisatsioonist UK-Med ütles, et need masinad muudavad nakkuse ennetamisel ja tõrjel palju.

„Gazas on kütus normeeritud, nii et me peame olema väga ettevaatlikud ja jälgime oma generaatoreid. Isegi kuni selleni välja, millal saame veekeetjat kasutada,“ lisas Blackman.