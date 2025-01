„Vene helikopterite probleem on lahendatud.“ Miks võib Ukraina meredroonide ajalooline rünnak muuta kogu moodsat sõjapidamist?

Ukraina inseneride leidlikkus on viinud meresõja täiesti uuele tasemele. Umbes seitse kuud tagasi kombineerisid nad õhk-õhk-raketid R-73, mis saadi Ukraina õhuväelt ja paigaldati Magura V5 meredroonidele. See uuendus tõi hiljuti ajaloolise läbimurde: Magura V5 droon tulistas alla Venemaa Mi-8 helikopteri. See oli esimene kord ajaloos, kui mehitamata veesõiduk hävitas õhusõiduki, tähistades meresõjas uue ajastu algust. Hiljem teatas Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov, et Magurad said pihta ka teisele sellisele kopterile, aga see suutis oma lennuväljal hädamaanduda.