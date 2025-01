Taimetoidulised ees ja lihasööjad järgi: Suurbritanniast avastati suurim dinosauruste jälgede leiukoht

Avastuse tegi karjääris töötanud ekskavaatorijuht, kes märkas pinnases ebatavalisi kõrgendikke. Varasemad leiud samast piirkonnast kinnitasid kahtlust, et need on fossiilsete olendite jäljed. Leitud rajad on erakordselt hästi säilinud ja võimaldavad teadlastel mõista dinosauruste liikumist ning elupaika. Näiteks on täheldatud, kuidas megalosaurus astus cetiosauruse jälgedele, andes aimu, kuidas loomad üksteise järel sama rada pidi liikusid. Megalosaurused olid suured lihasööjad, kes toitusid muuhulgas taimetoidulistest cetiosaurustest.