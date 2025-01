„Sellega saab venelaste positsioonidele vaikselt ligi hiilida.“ Vanad Ukraina lennukid said endale ohtlikud relvad

Ukraina õhujõudude Su-25 ründelennukite arv on kõvasti vähenenud, kuid need, mis veel järel on, jätkavad Vene armeele lahingu andmist, ehkki varsti algab juba sõja neljas aasta. Hiljutises videos on näha, kuidas need Nõukogude lennukid kasutavad venelaste sihtmärkide ründamiseks Prantsuse päritolu Hammeri tüüpi liugpommi.