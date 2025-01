Uus luuanalüüsi meetod võib muuta kogu senist ajalookäsitlust, väidavad teadlased

Uue meetodiga analüüsitakse üle tuhande inimese jäänuseid, mis on leitud Suurbritanniast ja, mille vanus on dateeritud viimasele 4500 aastale, eriliselt keskenduvad teadlased Rooma ajastu lõpu ja anglosakside saabumise vahelisele ajale. See ajajärk on ajalooliselt vastuoluline, kuna kirjalikud ja arheoloogilised allikad ei anna selget pilti: kas germaanlaste sissetung oli massiline ja vaenulik või pigem rahumeelne ja lõimuv? Professor Peter Heather Londoni King’s College’ist rõhutab BBC-le, et see periood on Briti ajaloo üks põnevamaid ja enim vaieldumaid teemasid.