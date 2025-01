„Vene sõdurid Ukrainas on kas idioodid või süüdlased.“ Kas ebaõiglases sõjas osalemine on õigustatav?

See teooria valitses mitusada aastat, kuni umbes 20. sajandi lõpuni, ning leidis oma kaasaegseima ja võib-olla ka kõige põhjalikuma väljenduse Michael Walzeri raamatus „Õiglased ja ebaõiglased sõjad“ („Just and Unjust Wars“, 1977 – toim.). Teooria arenes tihedas seoses rahvusvahelise humanitaarõigusega, mis eristab sõja alustamist reguleerivaid põhimõtteid ja sõjapidamise põhimõtteid.

See tähendab, et traditsioonilise õiglase sõja teooria järgi käituvad Vene sõdurid Ukrainas moraalselt täiesti lubatavalt, kuni nad näiteks ei hävita tsiviiltaristut, ei tapa tsiviilisikuid ega põhjusta neile sõjaliste eesmärkidega võrreldes ebaproportsionaalselt suurt kahju.

Traditsiooniline õiglase sõja teooria ütleb, et sõdurid, kes võitlevad ebaõiglases sõjas, ei tee moraalselt midagi keelatut, kui nad järgivad sõjapidamise reegleid, näiteks diskrimineerimise keeldu ning hädavajalikkuse ja proportsionaalsuse nõudeid. Sõdureid ei peeta vastutavaks selle eest, kas sõda, milles nad osalevad, on õiglane või ebaõiglane. Sõjaõiguses kehtib ebaseaduslikkus ainult riigi, mitte üksiksõdurite käitumise kohta.

Olen koos teiste samameelsete filosoofidega püüdnud vaidlustada mõningaid põhimõtteid selle kohta, mida me nimetame traditsiooniliseks õiglase sõja teooriaks. Selle järgi on sõja alustamist reguleerivad põhimõtted, jus ad bellum, suunatud riikidele, aga sõja pidamise põhimõtted ehk see, mida on sõjas lubatud teha, üksikisikutele.

Oxfordi ülikooli professor Jeff McMahan on üks tänapäeva silmapaistvamaid moraalifilosoofe, kes on põhjalikult uurinud tapmise ja sõjapidamise eetikat. Tema lähenemine õiglase sõja teooriale seab kahtluse alla traditsioonilised arusaamad sõja alustamise ja pidamise õigustest, keskendudes üksikisiku moraalsele vastutusele. Intervjuus Universitas Tartuensisele arutleb McMahan, miks ebaõiglases sõjas osalevad sõdurid võivad olla moraalselt süüdi, ja pakub välja radikaalse idee rahvusvahelisest kohtust, mis hindaks sõja õigluse ja seaduslikkuse aluseid.

Sõjaõigus ei ütle, et sa peaksid võrdlema oma tegevuse halba kõrvalmõju kavatsuslike halbade tagajärgedega. Sa peaksid võrdlema halba kõrvalmõju sellega, mida sa usud olevat head tagajärjed, isegi kui need ei ole tegelikult head. See võib panna piire nende inimeste käitumisele, kes soovivad oma tegevuse kas seaduse või moraaliga kooskõlas hoida.

Kui soovitakse, et sõjaõigus aitaks piirata ebaõiglases sõjas võitlevate sõdurite tegevust, on vaja reegleid, mis ei vasta tegelikele moraaliprintsiipidele. Minu kolleeg Oxfordist Henry Shue on kirjutanud, et sõjaõigus püüab öelda sõduritele, kes usuvad, et nad võitlevad õiglases sõjas (aga tegelikult nii ei ole), et nad peavad hindama proportsionaalsust vastavalt sellele, mida nad peavad oma õiglaseks eesmärgiks.

Varauusaegsed teoreetikud tutvustasid ideed, et kahe suverääni poolt teatud reeglite alusel peetavas sõjas, s.t formaalselt õiglases sõjas, võivad mõlemad pooled olla juriidilises mõttes võrdsed, aga see ei tähenda, et nad oleksid ka moraalses mõttes võrdsed. Miks on nii paljud tänapäeva teoreetikud seaduslikkuse ja moraali segi ajanud?

Proportsionaalsus on suhe heade ja halbade tagajärgede vahel. Tsiviilisikute kahjustamine on halb tagajärg. Mis võiks seda tasakaalustada? Head tagajärjed. Kuid ebaõiglast sõda pidava riigi sõjaline eelis ei ole hea tagajärg ja see ei saa sõjapidamise halbu tagajärgi tasakaalustada. See tähendab, et moraalselt koherentse tõlgenduse järgi keelab proportsionaalsus sisuliselt kõike, mida ebaõiglast sõda pidav sõdur võiks teha, sest tema tegevusel on ainult halvad tagajärjed.

Ebaõiglases sõjas osalev sõdur ei saa teha midagi lubatavat, välja arvatud juhul, kui ta takistab n-ö õiglase poole sõdureid tegutsemast moraalselt lubamatult. Seega peavad ebaõiglases sõjas võitlevad sõdurid – nimetagem neid ebaõiglasteks võitlejateks – järgima sõjapidamise proportsionaalsuse põhimõtet. See ütleb, et võitleja ei tohi põhjustada tsiviilisikutele kahju, mis on sõjategevusest saadava sõjalise eelisega ebaproportsionaalne.

Revisionistliku õiglase sõja teooria järgi kehtib aga kogu sõja moraal üksikisikutele. Kui sõda on ebaõiglane, ei tohi üksikisik selles osaleda. Kui ta seda teeb ja põhjustab kahju teisele poolele, isegi teise poole võitlejatele, on see moraalselt vale.

Ma arvan, et see segiajamine on tingitud lihtsalt asjaolust, et seadusekujundajad tahavad arvata, et seadus põhineb moraalsetel kaalutlustel. Nii see ongi, aga on jäme viga järeldada, et kui miski on seaduslikult õige, peab see olema ka moraalselt tõene.

Ma olen kindlasti nõus seisukohaga, et kuigi me ei peaks kohtlema ebaõiglasi võitlejaid kurjategijatena, ei tähenda see, et nad oleksid moraalselt samal tasemel kui õiglased võitlejad.

Eks ole. Mõned neist võivad olla kurjategijad, kuid paljusid on nende valitsus eksitanud. Traditsiooniliste õiglase sõja teoreetikute sõnul on nad ületamatus teadmatuses (ingl invincible ignorance, s.t teadmatus, mis ei ole omasüüline – P. P.) või tegutsevad äärmise sunni all.

Ajaloost teame, et sõdurid, kes keeldusid allumast ja võitlemast või deserteerusid, lasti sageli lihtsalt maha. Seda juhtus isegi Ühendkuningriigis teise maailmasõja ajal. Ei saa inimeselt nõuda, et ta laseks end pigem hukata, kui et läheks ebaõiglasesse sõtta – kuigi on neid, kes sellist julgust üles on näidanud. Oma raamatus tõin näiteks katoliiklasest taluniku, kes keeldus natsiarmeesse värbamisest ja kellel raiuti selle eest pea maha. Me tunnustame teda kui moraalset kangelast, kuid me ei saa sama nõuda kõigilt inimestelt.

Praeguses sõjas Venemaa ja Ukraina vahel ei paista inimesed üldiselt tundvat Vene sõdurite vastu sama kaastunnet kui ukrainlaste vastu. Vene sõdurite surma üle ei pruugita rõõmustada, aga võidakse tunda, et see on välja teenitud või vähemalt mõttetu. Ukraina võitlejaid, kellele see sõda on peale sunnitud, peetakse seevastu kangelasteks. Kas teie meelest on vastuolu üldiste hoiakute ja traditsioonilise õiglase sõja teooria vahel? Ja kas see võiks olla kooskõlas revisionistliku õiglase sõja teooriaga, arvestades, et Vene sõdurid osalevad süütute inimeste tapmises, isegi kui nad ründavad ainult vastaspoole võitlejaid, mitte tsiviilisikuid?