Ida-Ukraina Donetski oblastis asub kindluslinn Pokrovsk, millele läheneb kaks Venemaa armeegruppi, milles kokku on 70 000 meest. Venemaa Ida-Ukraina pealetung, mis sai alguse üle aasta tagasi, hakkab kulminatsioonini jõudma ja Ukraina väed valmistuvad eelseisvaks lahinguks. Pokrovskit tugevdavate üksuste seas on ka värskelt moodustatud 155. mehhaniseeritud brigaad – üks väheseid Ukraina brigaade, mis on varustatud Saksamaal toodetud Leopard 2 tankide ja Prantsusmaal toodetud iseliikuvate suurtükkidega Caesar. Kuid brigaad hakkas lagunema juba enne, kui jõudis Pokrovskisse.