TUNNE TEADLAST | EKA vanemteadur Renee Puusepp: mind muretsema see, et meie ehitatud keskkond muutub järjest eluvaenulikumaks

Portaali Forte ja Eesti ülikoolide rubriigi „Tunne teadlast“ selles osas tutvustab end Eesti Kunstiakadeemia PAKKu vanemteadur ja Creatomus Solutions tegevjuht Renee Puusepp, kes on pühendunud inimeste heaolule ja võimalustele poliitikaga seda mõjutada. Ta on eriti kriitiline selle suhtes, et meil rajatakse koole ja lasteaedu, kus lapsed peavad õppima ruumides, mis ei vasta kaasaegsele õpikäsitlusele ega toeta nende arengut.