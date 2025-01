Leke: Samsung Galaxy S25 seeria näeb ilmavalgust vaid Snapdragon 8 Elite protsessoriga

See on oluline muudatus võrreldes varasemata S-seeria mudelitega, millel kasutati osades maailma piirkondades ka Samsungi enda toodetud Exynos 2000 rotsessorit.

Siiski on olnud ebaselge, kas Samsung kasutab protsessori täiustatud versiooni - sarnaselt eelmiste Galaxy telefonide Snapdragon kiipide „for Galaxy“ versioonidega.

Samsung Galaxy S25 Ultra rahvusvahelise mudeli (ilmselgelt tööversioon, millel ka RAM vaid 12 GB) võrdlustulemused ilmnesid Geekbench 6 andmebaasis. Tulemused on näha siin

Skoorid ise pole teiste sama protsessorit kasutatavate telefonidega muljetavaldavad, kuid kiibi taktsagedused on suuremad (kaks tuuma on sagedusega 4.47 GHz, mis on veidi kõrgem kui vaikimisi 4.32 GHz).