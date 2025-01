KIA on sunnitud puuduvate istmepoltide pärast tagasi kutsuma suure koguse EV9-id

Istmed ja turvavööd on iga sõiduki kaks kõige olulisemat turvaelementi, mistõttu on risk suur, kui üks neist pole korralikult paigaldatud. KIA kutsub Ameerikas just sel põhjusel tagasi suure koguse EV9 elektriautosid - potentsiaalselt on neil puudu istme kinnituspoldid.