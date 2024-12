„Putini jaoks on see väga ebamugav.“ Kui kaua suudab Ukraina Vene ja Põhja-Korea pealetungi Kurski oblastis veel pidurdada?

Kurski oblastis toimuvaid sündmusi iseloomustavad viimastel kuudel pingelised ja äärmiselt intensiivsed lahingud, mis said alguse Ukraina armee otsusest alustada pealetungi Venemaa territooriumil augustis 2024. Ukraina suutis kiiresti Kurski oblastis teatud alad enda kontrolli alla võtta, sealhulgas rajoonikeskuse Sudža, ja asus Vene territooriumil kaitseliine rajama. Kuid Venemaa vastupealetung, mis sai uue hoo tänu Põhja-Korea vägede saabumise, on toonud kaasa sõjategevuse märgatava eskaleerumise Kurski oblastis.

Septembrist alates on Venemaa alustanud kolme suuremat rünnakulainet, millest viimane detsembris hõlmas juba ka Põhja-Korea sõdureid. Nende osalus on andnud Venemaa armeele võimaluse mõnes piirkonnas edasiliikumiseks, näiteks jõuda Pseli jõe läänekaldale ning olulistesse küladesse, mis on lähedal Ukraina peamistele logistikateedele. Kuigi Ukraina kaitseliinid püsivad, on lahingud muutunud ägedamaks.