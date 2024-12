Mehhiko lõi rakenduse, mis võimaldab immigrantidel kinnipidamise puhul lähedasi teavitada

See on osa Mehhiko presidendi Claudia Sheinbaumi administratsiooni plaanidest ajal, kui USA presidendiks valitud Donald Trump kavandab massilisi immigrantide väljasaatmisi.

Mehhiko välisminister Juan Ramón de la Fuente ütles pressikonverentsil, et hädaabiteate rakendus hakkab tööle jaanuaris.

„Olen isiklikult osalenud mitmel avatud kohtumisel, kus peamine sõnum on öelda meie kaaskodanikele, et nad ei ole üksi ja ei jää üksi,“ ütles De la Fuente.

Trump on öelnud, et tema massilise väljasaatmise plaan hõlmab tõenäoliselt ka USA kodanikke, kes on dokumentideta immigrantide lapsed, ja uute kinnipidamisasutuste rajamist üle kogu riigi.