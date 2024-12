Lõpuks jõustus ELi universaalsete laadijate seadus

Laupäeval jõustusid ELi eeskirjad, mille kohaselt peavad kõik uued nutitelefonid, tahvelarvutid ja kaamerad kasutama sama laadijat, mis Brüsseli sõnul vähendab kulusid ja jäätmeid. Tootjad on nüüd kohustatud varustama 27 riigis müüdavad seadmed USB-C-ühendusega, mis on Euroopa Liidu ühiseks standardiks valitud port.

EL on öelnud, et ühtse laadimisseadme reegel lihtsustab eurooplaste elu ja vähendab tarbijate kulusid. Lubades tarbijatel osta uut seadet ilma uue laadijata, vähendab see ka vananenud laadijaid täis prügimägesid.