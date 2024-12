Vastusamm sanktsioonidele: Venemaa hakkas väliskaubanduses kasutama bitcoini

Sanktsioonid on raskendanud Venemaa kaubavahetust oma peamiste partneritega, nagu Hiina või Türgi, kuna kohalikud pangad on Venemaaga seotud tehingutega äärmiselt ettevaatlikud, et vältida Lääne reguleerivate asutuste kontrolli, kirjutab Reuters.

Sel aastal lubas Venemaa krüptovaluutade kasutamist väliskaubanduses ja on astunud samme, et muuta krüptovaluutade, sealhulgas bitcoini kaevandamine seaduslikuks. Venemaa on bitcoini kaevandamise üks ülemaailmseid liidreid.

„Eksperimentaalse režiimi osana on võimalik kasutada bitcoine, mida me oleme siin Venemaal kaevandanud,“ ütles Venemaa rahandusminister Anton Siluanov kolmapäeval telekanalile Russia 24.

„Sellised tehingud on juba toimumas. Usume, et neid tuleks laiendada ja edasi arendada. Olen kindel, et see juhtub järgmisel aastal,“ ütles ta.

