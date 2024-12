Uus auto Eestis: pistikhübriid Rafale 4x4 – Renault jõuline samm luksusmaasturite sekka

Selle kõige kõrval on auto säilitanud ka Espace’iliku praktilisuse, kui rääkida näiteks pagasiruumi mahust. Sellel puudub küll nüüd alumine osa, kuna elektrimootor/-akud tahavad ruumist oma osa saada. Auto teljevahe sellele D-segmendi maasturil on 2,74 meetrit, seega jääb piisavalt ruumi nii tagaistujate põlvedele kui pagasiruumi põrandapinnaks.

Rafale kliirens on koormamata autoga 18 ja koormatud autoga 14,5 sentimeetrit. Automaksu kehtestamise huvides on hea teada, et PHEV režiimis on auto CO2 heide 15g/km ja ametlik kütusekulu 07l/100km. Täismass on autol 2440 km (tühimass 1934). Piduritega haagise maksimaalne kaal on 1500 kg.