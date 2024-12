Google Maps teeb palestiinlastel ohutu navigeerimise keerulisemaks

Läänekalda elanikud on pikka aega kurtnud, et Google Mapsi puuduolevad ja vananenud andmed, sealhulgas täpne teave teepiirangute ja tänavaregulatsioonide kohta, muudavad rakenduse ebausaldusväärseks ja mõnikord raskesti kasutatavaks. Gaza sõja algus eelmise aasta oktoobris on aga muutnud rakendusega seotud probleemid autojuhtide jaoks täiesti ohtlikuks.

Mõned kasutajate tõstatatud probleemid tulenevad asjaoludest, mis ei ole Google’i kontrolli all: sõja ajal on kontrollpunktid muutunud sagedasemaks ja muutlikumaks ning Iisrael on sekkunud GPSi näitude lugemisse selles piirkonnas. Kuid kasutajad ütlevad, et nende arvates võiks tehnoloogiahiid teha rohkem, et muuta Google Maps palestiinlaste jaoks turvalisemaks ja usaldusväärsemaks.