NASA kosmosesõiduk üritab purustada rekordit, tehes kõige lähedasema möödalennu Päikesest

NASA kosmosesond Parker Solar Probe läheneb Päikesele, taludes ekstreemseid temperatuure ja kiirgust. Praegu ei ole teadlastel sondiga kontakti. Alles 28. detsembril saab teada, kas sõiduk n-ö ellu jäi.

Missiooni eesmärk on meie päikest paremini mõista. „Meie päikest on uuritud sajandeid, kuid me ei saa selle tähe atmosfääri tegelikult kogeda, kui sellest läbi ei lenda,“ rääkis NASA teadusjuht Nicola Fox BBC-le.

Parker Solar Probe’i start toimus 2018. aastal. Tänaseni on see juba Päikesest 21 korda ja aina lähemalt möödunud, kuid tänavune jõululaupäeva visiit püstitaks rekordi. Kõige väiksem distants Päikesest peaks sondil olema 6,2 miljonit km.

Sond peab taluma 1400 °C temperatuuri ja kiirgust, mis võib hävitada pardaelektroonika. Seda kaitseb küll 11,5 cm paksune süsinikkomposiitkilp, kuid kosmoseaparaadi taktika on kiirelt sisse ja välja minna.

Tegelikult liigub see kiiremini kui ükski inimtekkeline objekt, kiirustades 692 000 km/h. Parkeri kiirus (692 000 km/h) tuleneb tohutust gravitatsioonijõust, mida see Päikese poole kukkudes tunneb.

Teadlased loodavad, et kui kosmoseaparaat läbib meie tähe välimist atmosfääri ehk krooni, lahendab ta ühe ammu kestnud mõistatuse.

„Kroon on väga-väga kuum ja meil pole aimugi, miks,“ rääkis astronoom Jenifer Millard. „Päikese pinnal on umbes 6000 °C, kuid kroon, see õhukene väline atmosfäär, mida saab näha päikesevarjutusel, on miljoneid kraade - ja see on Päikesest kaugemal. Kuidas see atmosfäär siis kuumemaks muutub?“

Missioon peaks aitama teadlastel paremini mõista ka päikesetuult - koroonast välja purskuvate laetud osakeste pidevat voogu. See võib tekitada probleeme, lülitades välja elektrivõrgud, elektroonika ja sidesüsteemid.

„Päikese, selle aktiivsuse, kosmoseilma ja päikesetuule mõistmine on meie igapäevaelu jaoks Maal väga oluline,“ ütles Millard.

Nicola Fox tunnistas, et on julge katse tõttu närvis, kuid usub sondi. „Ma muretsen kosmosesondi pärast. Aga me oleme selle tõesti konstrueerinud nii, et see peab vastu kõigis neis julmades, jõhkrates tingimustes. See on sitke väike kosmoselaev.“

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada