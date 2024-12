„Rasked hävitajad liitlaste pommitajate ründamiseks.“ Eestlased lendasid 80 aastat tagasi maailmasõja ühtede vingemate lennukitega

Kui Nõukogude Liit 1940. aastal Eesti okupeeris, haaras ajaloo kõige hullem terroririik enda kontrolli alla ka Eesti lennuväe. Eesti lendurid, kes olid varem saanud tugeva ettevalmistuse ja väljaõppe, liideti Nõukogude Punaarmee koosseisu. Enamuse jaoks oli see mõistagi vastumeelne, sest nende lojaalsus kuulus iseseisvale Eestile. Kui Saksamaa alustas 1941. aastal operatsiooni Barbarossa, liitusid paljud Eesti lendurid Saksa vägedega, et võidelda Eesti vabaduse eest, lootes, et see võitlus viib iseseisvuse taastamiseni. Eesti lenduritest Saksa sõjaväes on teinud põhjaliku ülevaate Hendrik Arro, kes Teise maailmasõja ajal õppis Liepaja lennukoolis ja oli seejärel ise lenduriks eestlastest koosnevas lennuüksuses.