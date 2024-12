„Tõenäoliselt aitas Ukrainat Iisrael.“ Ukraina teatas laserrelva loomisest. Mida Kolmhark teha suudab?

2024. aasta detsembris teatas Ukraina esmakordselt, et neil on omaenda arendatud laserrelv Trezubets ehk Kolmhark. See uudis tuli avalikuks, kui Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide vägede ülem Vadõm Suhharevskõi esines konverentsil, mis keskendus Ukraina ja Euroopa kaitsetööstuse koostööperspektiividele. Oma sõnavõtus rõhutas Suhharevskõi, et Ukraina on nüüd üks väheseid maailma riike, kellel on selline tehnoloogia. Ta kinnitas, et uus relv suudab hävitada sihtmärke, näiteks lennukeid, üle kahe kilomeetri kõrgusel.