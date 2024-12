„Kordub sajandite pärast.“ Sajandi katastroof tappis 20 aastat tagasi 250 000 inimest. Miks keegi selle eest ei hoiatanud?

2004. aasta 26. detsembril kell 15.00 fikseeris Hawaii saartel asuva Vaikse ookeani tsunamiohu hoiatamise keskuse töötaja Stuart Weinstein Austraalias asuvast seismomeetrist saadud signaali. Seadme andmed näitasid, et Indoneesia Sumatra saare põhjarannikul oli toimunud tugev maavärin magnituudiga 8,0. Viisteist minutit hiljem avaldas keskus teate, milles kinnitas, et Vaikses ookeanis ei ole tsunamiohtu. Peagi järgnes teine teade, milles Weinstein ja tema kolleegid hoiatasid, et tsunamioht võib siiski olla, kuid maavärina epitsentri piirkonnas India ookeanis. Tegelikkus ületas teadlaste kõige hullemad kartused. Hiiglaslike lainete seeria, mille kõrgus ulatus 15 meetrini, tappis umbes 250 000 inimest enam kui kümnes riigis. See looduskatastroof, suurim tänapäevases ajaloos, muutis miljoneid elusid ja tõi esimest korda esile tsunamide ettearvamatuse.