Turvalise sõidu A ja O – see on Alkoholivaba Originaal. 60% autojuhtidest pole viimase viie aasta jooksul oma liiklusteadmisi värskendanud

„Pea kaks kolmandikku autojuhtidest, kel on juhiluba olnud enam kui viis aastat, tõdeb, et pole vähemalt viie aasta jooksul oma teadmisi liiklusreeglite osas värskendanud,“ kommenteeris küsitlustulemusi liiklusekspert ja OÜ Autosõit juhatuse liige Indrek Madar. „Ligi veerand märkis, et värskendab mälu vähemalt korra aastas, ning pea viiendik on seda teinud vähemalt korra viimase kolme aasta jooksul.“