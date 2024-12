Arheoloogid paljastasid 2700 aastaks maha jäetud kunagise Assüüria pealinna

Rahvusvaheline uurimisrühm kasutas magnetomeetrit, et tuvastada 2700 aasta vanuse linna värav, võimalikud paleeaiad ja viis suurt hoonet - sealhulgas 127 toaga villa, mis on kaks korda suurem kui Valge Maja. Varem avastamata struktuurid seavad kahtluse alla arusaama, et Khorsabad arenenud kunagi kaugemale kui paleekompleks kaheksandal sajandil eKr.