AirPodide müük on ületanud ootusi. Mis on nende edu taga?

Bloombergi analüüsi kohaselt on AirPodide müük ületanud 18 miljardit aastas. See on rohkem kui Nintendo kogumüük 2023. aastal (ligi 10 miljardit).

Lisaks arvutas PCMag hiljuti välja, et AirPods teenis rohkem tulu kui selliste ettevõtete nagu Spotify, eBay, Airbnb, DoorDash ja OpenAI aastane kogutulu. Kuigi need numbrid näitavad ainult tulu ja ei kajasta puhaskasumit, viitavad need AirPodsi kasvavale tähtsusele ettevõtte tootevalikus.

Bloomberg prognoosib, et AirPodsid hakkab tõenäoliselt enne kümnendi lõppu iPadi müüki ületama, muutudes Apple’i kolmandaks kõige tulusamaks tooteks iPhone’ide ja Macide järel. Peamine tegur on hind, sest AirPods on iPadidest ja Macidest palju odavam.

Kuid AirPodide suur kinnitusmäär iPhone’i omanike seas avaldab samuti olulist mõju. Ligikaudu 40 protsenti iPhone’i kasutajatest kasutas 2022. aastal ka AirPodi. Kuna aktiivseid iPhone’e on umbes 1,5 miljardit, tähendab see 600 miljonit Airpodide kasutajat.

Aastaks 2027 võib see osakaal kasvada 52 protsendini ja 2030. aastaks 60 protsendini, mis tähendab kõrvaklappide müügi 12-protsendilist kasvu aastas, eeldusel, et iPhone’i müük kasvab selle aja jooksul 5 protsenti. AirPodsi omanikeks on pigem teismelised ja noored täiskasvanud, sest umbes 62 protsenti 18-24-aastastest Gen-Z klientidest omab neid.

Kuidas need kõrvaklapid nii populaarseks said?

Juhtmeta kõrvaklappide valik on suur. AirPodid pole nendest kindlasti kõige kvaliteetsemad ega pole neil ilmselt parim hinna-kvaliteedi suhe. Kuid nagu teiste Apple’i toodete puhul, on nende edu taga suuresti disain. AirPodid on kerged, minimalistlikud ja läbi erinevate mudelite sarnase, äratuntava kujundusega.