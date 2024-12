Tesla kutsub tagasi 700 000 autot rehvirõhu häire tõttu

USA riiklik liiklusohutuse amet (NHTSA) teatas neljapäeval, et tagasikutsumine puudutab konkreetseid mudeleid, sealhulgas 2024 Cybertruck, 2017-2025 Model 3 ja 2020-2025 Model Y sõidukeid.

NHTSA sõnul on probleem seotud TPMS-i hoiatustulega, mis ei pruugi sõidutsüklite vahel põlema jääda, mistõttu juhid ei saa õigeaegselt hoiatust, kui nende rehvirõhk on ohtlikult madal. Ebaõige rehvipumbaga sõitmine võib põhjustada sõiduki väiksemat juhitavust ja suuremat tõenäosust õnnetuste tekkeks.

Viimane tagasikutsumine rõhutab Tesla jätkuvaid probleeme sõiduki ohutuse tagamisel. Kuigi ettevõte on probleemidega ennetavalt tegelenud - sageli tarkvara uuendamise kaudu -, tekitab tagasikutsumiste sagedus jätkuvalt muret.

Veebruaris kutsuti tagasi peaaegu 2,2 miljonit Teslat, sest mõned armatuurlaua hoiatustuled olid liiga väikesed, et sõidukijuhid neid hõlpsasti näha saaksid. Ettevõte kutsus juulis tagasi üle 1,8 miljoni sõiduki, kuna kapoti probleem võis suurendada kokkupõrkeohtu.

Alates Cybertrucki debüüti on neid juba seitse korda tagasi kutsutud. Viimane, novembris välja kuulutatud tagasikutsumine hõlmas umbes 2400 Cybertrucki.

Kuigi need tagasikutsumised tekitavad muret kvaliteedikontrolli pärast, on Tesla kasutanud üle pilve toimuvaid uuendusi, mis on võimaldanud ettevõttel paljud probleemid lahendada eemalt.