„Vene sõdurid võivad suurde ohtu sattuda.“ Mis saab Venemaa olulistest sõjaväebaasidest Süürias pärast Assadi kukutamist?

Venemaa sõjaline kohalolek Süürias on olnud tähtis osa Moskva strateegiast Lähis-Idas, mitte ainult pakkudes tuge Bashar al-Assadi režiimile, vaid ka aidates Venemaal tugevdada oma geopoliitilist positsiooni. Venemaa kõige olulisemad sõjalised objektid Süürias on Hmeimimi lennuväebaas ja Tartusi mereväebaas. Need on olnud Venemaa jaoks võtmetähtsusega sõjalised tugipunktid regioonis alates 2015. aastast, kui Venemaa hakkas aktiivselt sekkuma Süüria siseasjadesse, et toetada Assadi režiimi.