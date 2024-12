KUULA | Hei noor, kas praktikakoha saamine valmistab muret?

Sobivate praktikakohtade leidmine on kõigi kõrg- ja kutseõppes õppijate ja koolide endi jaoks oluline teema. Kusjuures ei saa unustada, et praktika koosneb paljudest muudest komponentidest kui ainult töö sooritus, näiteks praktikal olles omandab õpilane olulisi oskusi ja hoiakuid, mida hiljem tööelus vaja läheb. Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Killu Maidla ütles, et tööandjad on sama moodi huvitatud, et noored praktikale tuleksid, kuid nende ootused on veidi teistmoodi, kui töötajaid värvates. „Eelkõige oodatakse, et praktikant oleks püüdlik ja tubli ning tahaks praktikat sooritada aga teisalt oodatakse koolidelt konkreetseid eesmärke ja juhiseid.“