Amserv avab Peetris 2026. aasta suvel uue autoesinduse

„Kui lisada ka kilomeetri kaugusel paiknev Amserv Peetri kere- ja värvitööde esindus koos hoolduse ja kasutatud autode müügiga, siis moodustavad need kaks kompleksi kokku Balti riikide suurima sõiduautode- ja kergete kommertssõidukite äriüksuse,“ ütles Amservi tegevjuht Rene Varek.

Uues asukohas planeerib Amserv viia enamik müügis olevatest kasutatud autodest siseruumidesse ning premium-klassi kasutatud autosid tutvustada spetsiaalses kasutatud autode müügisalongis. Uute autode jaoks rajatakse Toyota nõuetele vastav müügisalong, kus on eraldi ala Toyota Professional kommertssõidukitele.

Tema sõnul on ettevõte otsinud Tallinnas uut asukohta viimased 4-5 aastat, kuna 33 aastat kasutusel olnud tegevuskoht Pärnu maanteel on nii moraalselt kui füüsiliselt vananenud. Varek märkis ka, et Amserv avab 2025. aasta jaanuaris uued esindused Pärnus ja Paides.