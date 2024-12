Klapid jõuavad ostjani loodussõbralikus ehk plastivabas pappkarbis, mille avades vaatab omakorda vastu tekstiilist ja tõmblukuga varustatud minimalistlik ümbris. Klapid paigutavad sinna valatult ja nii selles on turvaline toodet kaaskandmiseks näiteks muu kraami vahele kotti pista või aasa abil ka kuhu iganes riputada. See korpus, milles on pesa ka laadimiskaabli ja arvutiga ühendamise juhtme jaoks, on ka kitsaks kokku vajutatav, nii et ilma klappideta võtab see kotis väga vähe ruumi: