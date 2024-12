Võrguanalüüs: Eesti pakub märgatavalt aeglasemat internetikiirust kui põhjanaabrid

Need testid viidi läbi eranditult iga riigi kodanike poolt reaalsetes tingimustes

Milline riik on kõige kiirema internetiga?

Selgus, et Taani on viiest analüüsitud riigist kiireima netiga ja sealne kiirus 174 Mb/s on peaaegu kaks korda kiirem kui Eestit näit 93 Mb/s.