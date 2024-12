Suur avastus: astronoomid leidsid tähtedevahelise „tunneli“, mis ühendab meie Päikesesüsteemi teiste tähtedega

Astronoomid on avastanud meie Päikesesüsteemi ümbritseva kosmilise „tunneli“, mis ühendab seda kaugete tähtedega. See avastus põhineb Max Plancki Instituudi teadlaste uurimustel, kes kasutasid eRosita röntgenobservatooriumi abiga saadud andmeid. Uuring kinnitab, et meie Päikesesüsteem asub nn Lokaalse Kuuma Mulli (Local Hot Bubble) keskosas – see on madala tiheduse ja kõrge temperatuuriga piirkond, mis tekkis miljoneid aastaid tagasi supernoovaplahvatuste tagajärjel.