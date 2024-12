Hiina kosmosemaraton: taikonaudid püstitasid uue rekordi avakosmoses viibimise kestuse osas

Kuid nende ambitsioonide ulatus on muutnud Hiina kosmoseprogrammi rahvusvaheliseks arutelupunktiks. USA kosmoseagentuur NASA on mures, et Hiina kosmoseprojektid ei piirdu ainult tsiviilkasutusega, vaid omavad ka võimalikke sõjalisi rakendusi. Näiteks on Pentagon teatanud, et Hiina on suurendanud oma luure- ja vaatlussatelliitide arvu viimase viie aasta jooksul kolm korda, ning see võib nende hinnangul ohustada USA ja selle liitlaste julgeolekut. NASA juht Bill Nelson on isegi võrrelnud Hiina ja USA kosmoseprogrammi omavahelise võidujooksuga, kus mängus pole ainult teaduslikud saavutused, vaid ka globaalne poliitiline ja strateegiline mõju.