FOTOD JA VIDEO | Ametlik: Honda Prelude saab reinkarnatsiooni 2026. aasta alguses

Väga palju ei ole teada üksikasju selle kohta, milline mootorite komplekt saab Prelude’i valikus olema. Väljend hübriid-elektriline võib viidata millelegi sarnasele Civicu ja CR-V-ga – mõlemas on olemas 2-liitrine sisepõlemismootor, mida toetab elektrimootorite paar.

Kuuenda põlvkonna Prelude’i näidati esmakordselt 2023. aasta Jaapani autonäitusel, kus see oli väljas ideesõidukina, aga tundus juba siis kahtlaselt tootmiseks valmis. Hiljem tegi see Põhja-Ameerika debüüdi selle aasta L.A. Auto Show’l.

Honda on lubanud, et 100% tema uute sõidukite müügist on 2040. aastaks akuelektriline või vesinikkütuseelemendiga.