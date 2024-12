„See on parim koht varastamiseks.“ Kas konstruktor Šatski surm halvab Vene raketitööstuse? Kas ta tapsid venelased ise? Miks?

Ukraina meediaväljaanded teatasid 12. detsembril, viidates oma allikatele, et tapetud on konstruktoribüroo Mars tarkvaraosakonna juhataja ja peainseneri asetäitja Mihhail Šatski. Konstruktoribüroo Mars tegeleb peamiselt Vene rakettidele juhtimissüsteemide arendamisega. Nad on näiteks seotud tiibrakettide, nagu H-59 moderniseerimisega kuni H-69 tasemeni. Need raketid on mõeldud täppislöökideks nii maismaa- kui ka meresihtmärkide vastu.

Šatski tapeti Kuzma pargis Kotelniki linna lähedal Moskva oblastis ja ukrainlased kuulutasid selle kohe Ukraina luure edukaks operatsiooniks. Ukrainlased teatasid, et „kõik isikud, kes on ühel või teisel viisil seotud Vene sõjatööstuskompleksi arendamisega ja seega toetavad Venemaa agressiooni Ukraina vastu, on Ukraina kaitsejõudude seaduslikud sihtmärgid“. Esimesena teatas Šatski mõrvast ajakirjanik Aleksandr Nevzorov oma Telegrami-kanalis 12. detsembri hommikul. Ta avaldas kaks fotot tapetud mehest, kes meenutab väliselt Šatskit. Nevzorov jagas ka Moskva Telegrami-kanalite postitusi, kus teatati 10. detsembril, et Kotelnikis Kuzma pargi piirkonnas lasti maha meesterahvas. Telegrami kanal Važnõje Istorii tuvastas teistes Telegrami-kanalites avaldatud videotes olnud paiga ja leidis, et see asub 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel Šatski kodust Kotelniki linnas.