„Äärmiselt riskantne ja eeldatavasti hukatuslik.“ Kuidas muudab Vene armee Ukraina sõjas oma taktikat ja miks toob see edu?

Vene armee taktika on Ukraina sõja vältel märkimisväärselt muutunud, kajastades nii tehnoloogilist arengut kui ka vajadust kohaneda lahinguvälja muutuvate tingimustega. Varem domineerinud nn liharünnakute taktika asemel on Venemaa üle läinud paindlikumale ja mitmekesisemale lähenemisele, kasutades sageli väikeseid ja mobiilseid rünnakrühmi. Seda kõike on mõjutanud uued tehnoloogiad, sõjatehnika puudus ja vajadus vähendada kaotusi, mis on muutnud varasema ulatusliku frontaalrünnakul põhineva lähenemise mõttetuks.