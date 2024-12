Uuring: teadlased võisid Saturni rõngaste päritoluga täielikult puusse panna

Saturni rõngaste oletatavat vanust, umbes 100–400 miljonit aastat, on seni seletatud rõngaid tumestava mittejää-mikrometeoroidide pommitamisega. Cassini vaatlus näitab aga, et rõngaste osakesed on puhtad, mis viitab võimalikele alternatiivsetele seletustele. Uus uuring selgitab, et mittejää-materjalid ei akumuleeru rõngastes nii tõhusalt, kui seni arvatud, vaid aurustuvad ja eemaldatakse rõngastelt Saturni gravitatsiooni, kokkupõrgete või elektromagnetilise tõmbe kaudu.

Simulatsioonid näitasid, et mittejää-ainete aurustumine kokkupõrkel moodustab laetud nanoosakesi ja ioone, mis suure tõenäosusega väljuvad rõngasüsteemist. See mehhanism viitab, et rõngaste tumenemine toimub aeglasemalt, kui varem eeldati, ja rõngaste saastetõrje tõhusus võib ulatuda 99%-ni. See tähendab, et rõngad võivad olla palju vanemad kui seni arvati ja küündida isegi Päikesesüsteemi eani. Päikesesüsteem on umbes 4,6 miljardit aastat vana. Selle vanuse määramisel on aluseks kivimite ja meteoriitide radioaktiivne dateerimine ning Päikese arengu uurimine.