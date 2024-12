„Rullivad linna pideva pommitamisega maatasa ja piiravad ümber.“ Kas Pokrovskist saab Ukraina sõja järgmine „hakklihamasin“?

Venemaa väed lähenevad Pokrovskile, mis on Donetski oblasti üks viimaseid Ukraina kontrolli all olevaid suuri tööstuskeskusi. Linn on Ukrainas strateegilise tähtsusega, sest selle kaotus tähendaks rasket lööki majandusele, eelkõige söekaevanduste ja metallurgiasektorile. Pealetung Pokrovski suunas algas pärast Avdijivka vallutamist 2024. aasta veebruaris ning on kestnud juba ligi kümme kuud. Selle aja jooksul on Vene väed liikunud edasi ligi 50 kilomeetri sügavusele Ukraina territooriumile. Oktoobris vallutati Selõdove ning alates novembrist on Vene armee pealetung taas kiirenenud, eesmärgiga lõigata läbi linna varustusteed. Venemaa väed liikusid edasi mööda Solona jõge ja raudteeliini, mille käigus langesid mitu külakeskust, sealhulgas Võšneve, Hrõhorivka ja Novopustõnka. Järgmine kriitiline punkt oli ukrainlaste Novotrojitske ja Ševtšenko vahelisel kõrgendikul asunud kaitsepositsioon, mida peeti hästi ettevalmistatuks. Kuid Vene väed suutsid need positsioonid hõivata ilma erilise vastupanuta, mistõttu on ohtralt kritiseeritud Ukraina sõjaväejuhtide tegevust.