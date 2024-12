VIDEO | Volkswageni kontserni sõidukitest avastati vead, mis võimaldavad neid reaalajas jälgida

Volkswagen Group ei tooda oma MIB3 infotainment-süsteeme ise, vaid hangib neid tarnijatelt. Saadaval on mitu versiooni, sealhulgas Preh Car Connect GmbH, LG ja Aptivi mudelid. Eksperdid keskendusid Preh Car Connect GmbH toodetud MIB3 seadmetele.

Skeem on selline:

Ründaja võib haavatavust ära kasutada, et pääseda reaalajas juurde GPS-andmetele, pääseda juurde kontaktide loendile, jälgida kiirust, salvestada autosiseseid vestlusi, esitada helisid ja jäädvustada infotainment-ekraanipilte.

CVE-2023-29113 Lack of access control in custom IPC mechanism

CVE-2023-28911 Arbitrary channel disconnection leading to DoS (phone service)

CVE-2023-28909 Integer overflow leading to MTU bypass (phone service)

CVE-2023-28908 Integer overflow in non-fragmented data (phone service)

CVE-2023-28907 Lack of access restrictions in CARCOM memory

CVE-2023-28906 Command injection in networking service

CVE-2023-28905 Heap buffer overflow in picserver

CVE-2023-28904 Secure boot bypass in BL2

CVE-2023-28903 DoS via integer overflow in picserver

CVE-2023-28902 DoS via integer underflow in picserver

Volkswageni kontsern kinnitas, et mõned probleemid on juba lahendatud ja teised on lahendamisel.