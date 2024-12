EKSPERT EETRIS | Daniele Monticelli „Tõlkimise teelahkmel. Kas masintõlge asendab inimesed?“

Monticelli selgitab, kuidas masintõlge mõjutab meie keelt, kultuuri ja ühiskonda. Samuti arutletakse, millist kirjandust Eestis tõlgitakse, milline on tõlkekirjanduse hetkeseis ning kuidas masintõlge võiks tulevikus avardada väiksemate keelte kirjanduse nähtavust. Saates vaadeldakse tõlke ajaloolist rolli Eesti kultuuri ja keele arengus, tuues esile, kuidas tõlkijad on sillutanud teed kirjanduste ja kultuuride vahelisele dialoogile ning ideede vahetusele. Lisaks tutvustab professor Monticelli Eesti esimest tõlkekirjanduse digivõrgustikku – tööriista, mis aitab kaardistada tõlkijate ja autorite vahelisi seoseid ning süvendada arusaamist tõlke olulisusest. Saade kutsub mõtlema, miks tõlkimine on tänapäeval tähtsam kui kunagi varem ja kuidas tõlkeajalugu võib aidata luua tulevikku, kus tehnoloogia ja inimloovus käivad käsikäes.