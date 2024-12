„Ukraina peab ootama, millal ta tapalavale viiakse.“ Hüvasti, võit? Muutunud on nii NATO strateegia kui ka Ukraina riigimeeste seisukohad

Põhja-Atlandi allianss on muutnud oma Ukraina-strateegiat, kirjutab Bloomberg allikatele viidates. NATO liikmesriigid ei püüa enam saavutada Ukraina võitu sõjas, vaid keskenduvad sellele, et anda Ukrainale võimalikult soodne positsioon rahuläbirääkimistel, või aitavad tõrjuda Venemaa pealetungi Ida-Ukrainas.

Bloomberg märgib, et see muutunud lähenemine tähendab, et NATO püüab Ukrainale relvade tarnimist kahekordistada, kuna Ukraina armee kaotab järk-järgult positsioone. See suurendab tõenäosust, et konflikt külmutatakse ja Ukraina kaotab okupeeritud territooriumid Venemaale.