„Lõppeksid nädalaga otsa.“ Põhjakorealased said Kurski oblastis esimesed tuleristsed. Kuidas hindab ekspert nende tegutsemist?

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas nädalavahetusel, et Põhja-Korea sõjaväelased on alustanud ulatuslikke rünnakuid Kurski oblastis, kus Ukraina väed lõid augustis 650-ruutkilomeetrise platsdarmi. Zelenskõi sõnul kasutavad venelased Põhja-Korea sõdureid kombineeritud üksustes Kurski oblastis. Tõendeid mujal rindel põhjakorealaste kasutamise kohta pole seni esitatud. Internetis levib video, mis näib kujutavat Põhja-Korea sõdurite rünnakut, kuid sõltumatud analüütikud rõhutavad , et nende osalemist on raske kinnitada, kuni ei ole esitatud vaieldamatuid tõendeid, nagu näiteks videoid sõjavangidest.

Põhja-Korea toetus Ukraina sõjas on muutunud Kremlile eluliselt oluliseks, sest sõda hakkab jõudma neljandasse aastasse ja Venemaa kaotused suurenevad. Viimastel kuudel on Vene armee mõnel päeval kaotanud üle 2000 hukkunud ja haavatud sõduri, see arv ületab juba venelaste võime oma armeed täiendada. Väidetavalt on Ukraina rindel paiknevad Põhja-Korea üksused pärit Pyongyangi 12. armeekorpusest, mille suuruseks hinnatakse umbes 12 000 sõdurit. Lisaks on Põhja-Korea saatnud Venemaale tehnikat ja varustust, sealhulgas raketiheitjaid, haubitsaid, ballistilisi rakette ja miljoneid suurtükimürske.